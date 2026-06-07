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Nottinghamshire vs Derbyshire
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H2h
H2h Nottinghamshire vs Derbyshire T20 T20 Blast 07.06.2026
Jun 07, 2026
T20
Riverside Ground
02:00
PM
NOT
183
DER
173
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Points Table
Nottinghamshire vs Derbyshire
May 29, 2026
T20, T20 Blast
Derbyshire
234
Nottinghamshire
211
Aug 10, 2025
List a, One-Day Cup
Derbyshire
341
Nottinghamshire
214
Jun 13, 2025
T20, T20 Blast
Nottinghamshire
153
Derbyshire
199
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