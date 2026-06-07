Squads Nottinghamshire vs Derbyshire T20 T20 Blast 07.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Clarke Joe
wicket keeper
Donald Aneurin
batsman
Munsey George
batsman
Andersson Martin
all rounder
Haynes Jack
batsman
Jewell Caleb Paul
batsman
McCann Freddie
batsman
Madsen Wayne
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Montgomery Matthew
bowler
Linde George
all rounder
Whiteley Ross
batsman
Howell Benny
all rounder
Singh Basra Amrit
no information yet
Patterson-White Liam
bowler
Potts Nicholas James
bowler
Stone Olly
bowler
Ali Mohammad
bowler
Morley Jack
bowler
Pennington Dillon
bowler
Javed Akif
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Farhan
bowler
Came Harry
batsman
Duckett Ben
wicket keeper
Naeem Muhammed
no information yet
Henry Hayes James Philip
bowler
Wagstaff Mitchell David
batsman
James Lyndon
all rounder
Martindale Ben
batsman
Pocklington Joe
no information yet
Seecharan Samuel Jack
no information yet