Squads Nottinghamshire vs Derbyshire T20 T20 Blast 07.06.2026

T20

Riverside Ground

NOT
NOT

183

DER
DER

173

Playing

NOT
NOT
DER
DER
First TeamSecond Team
Clarke Joe

wicket keeper

Andersson Martin

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Linde George

all rounder

Howell Benny

all rounder

Singh Basra Amrit

no information yet

Bench

NOT
NOT
DER
DER
First TeamSecond Team
Came Harry

batsman

Duckett Ben

wicket keeper

Naeem Muhammed

no information yet

James Lyndon

all rounder

Pocklington Joe

no information yet

Seecharan Samuel Jack

no information yet