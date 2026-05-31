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Surrey vs Kent
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H2h
H2h Surrey vs Kent T20 T20 Blast 31.05.2026
May 31, 2026
T20
Kennington Oval
03:30
PM
SUR
116
KEN
118
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Points Table
Surrey vs Kent
Jun 12, 2025
T20, T20 Blast
Surrey
173
Kent
171
Jun 06, 2025
T20, T20 Blast
Kent
151
Surrey
193