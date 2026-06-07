H2h Sussex vs Kent T20 T20 Blast 07.06.2026

T20

County Ground

SUS
SUS

(17 ov.) 130/3

KEN
KEN

133

Sussex vs Kent

T20, T20 Blast

KENKent

199

SUSSussex

197

List a, One-Day Cup

SUSSussex

288

KENKent

287

T20, T20 Blast

SUSSussex

148

KENKent

151
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