Squads Sussex vs Kent T20 T20 Blast 07.06.2026

T20

County Ground

SUS
SUS

(17 ov.) 130/3

KEN
KEN

133

Playing

SUS
SUS
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Simpson John

wicket keeper

Billings Sam

wicket keeper

Alsop Tom

wicket keeper

Denly Joe

batsman

Carter Oliver

wicket keeper

Lamb Danny

all rounder

Stewart Grant

all rounder

Bench

SUS
SUS
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Evison Joey

all rounder

Clark Tom

batsman

Foreman Bertie

all rounder