Squads Sussex vs Kent T20 T20 Blast 07.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hughes Daniel
batsman
Bell-Drummond Daniel
batsman
Ward Harrison
batsman
Finch Harry
batsman
Simpson John
wicket keeper
Crawley Zak
batsman
Leaning Jack
batsman
Billings Sam
wicket keeper
Alsop Tom
wicket keeper
Denly Joe
batsman
Carter Oliver
wicket keeper
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Lamb Danny
all rounder
Lintott Jacob
bowler
Crocombe Henry T
bowler
Stewart Grant
all rounder
Briggs Danny
bowler
Milnes Matt
bowler
Mills Tymal
bowler
Dudgeon Keith
bowler
Hunt Sean Frank
bowler
Klaassen Fred
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Carson Jack
bowler
Evison Joey
all rounder
Clark Tom
batsman
Muyeye Tawanda
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Parkinson Matt
bowler
Currie Bradley
bowler
Rogers Tom
bowler
Foreman Bertie
all rounder
Hudson-Prentice Fynn
all rounder