H2h Sussex vs Leicestershire T20 T20 Blast 05.06.2026

T20

County Ground

SUS
SUS

179

LEI
LEI

180

Sussex vs Leicestershire

First class, County Championship

SUSSussex

(0 ov.) 3/0

LEILeicestershire

328

First class, County Championship

LEILeicestershire

(4 ov.) 15/1

SUSSussex

361