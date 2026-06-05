Squads Sussex vs Leicestershire T20 T20 Blast 05.06.2026

T20

County Ground

SUS
SUS

179

LEI
LEI

180

Playing

SUS
SUS
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Tattersall Jonathan

wicket keeper

Simpson John

wicket keeper

Alsop Tom

wicket keeper

Cox Ben

wicket keeper

Carter Oliver

wicket keeper

Green Ben

all rounder

Lamb Danny

all rounder

Mike Ben

all rounder

Price Tom

batsman

Scriven Tom

all rounder

Holland Ian

all rounder

Davey Josh

all rounder

Bench

SUS
SUS
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Clark Tom

batsman

Green Alex M

no information yet

Hull Josh

bowler

Foreman Bertie

all rounder