Squads Sussex vs Leicestershire T20 T20 Blast 05.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hughes Daniel
batsman
Patel Rishi
batsman
Ward Harrison
batsman
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Simpson John
wicket keeper
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Leaning Jack
batsman
Turner Ashton
batsman
Alsop Tom
wicket keeper
Cox Ben
wicket keeper
Carter Oliver
wicket keeper
Green Ben
all rounder
Lamb Danny
all rounder
Mike Ben
all rounder
Price Tom
batsman
Trevaskis Liam
bowler
Briggs Danny
bowler
Scriven Tom
all rounder
Mills Tymal
bowler
Holland Ian
all rounder
Hunt Sean Frank
bowler
Davey Josh
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Carson Jack
bowler
Budinger SG
batsman
Clark Tom
batsman
Eskinazi Stevie
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Green Alex M
no information yet
Crocombe Henry T
bowler
Hull Josh
bowler
Currie Bradley
bowler
Foreman Bertie
all rounder
Hudson-Prentice Fynn
all rounder