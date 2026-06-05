H2h Yorkshire vs Lancashire T20 T20 Blast 05.06.2026

T20

Headingley

YOR
YOR

213

LAN
LAN

107

Yorkshire vs Lancashire

List a, One-Day Cup

YORYorkshire

295

LANLancashire

294

T20, T20 Blast

YORYorkshire

153

LANLancashire

174

T20, T20 Blast

LANLancashire

217

YORYorkshire

236