Squads Yorkshire vs Lancashire T20 T20 Blast 05.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Lyth Adam
batsman
Jennings Keaton
batsman
Bairstow Jonny
wicket keeper
Hurst Matthew
wicket keeper
Luxton William
batsman
Livingstone Liam
all rounder
Wharton James Henry
batsman
Harris Marcus
batsman
Ali Moeen
all rounder
Moores Joe
no information yet
Revis Matthew L
batsman
Singh Harry
all rounder
Ashraf Faheem
all rounder
McDermott Ben
wicket keeper
Tye Andrew
bowler
Hartley Tom
bowler
Ali Hasan
bowler
Aspinwall Tom
all rounder
Bess Dom
bowler
Mahmood Saqib
bowler
Chohan Jafer
all rounder
Wood Luke
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Cliff Benjamin Michael
bowler
Anderson James
bowler
Hill George
all rounder
Bailey Tom
bowler
Milnes Matt
bowler
Balderson George Philip
all rounder
Moriarty Daniel
bowler
Blatherwick Jack
bowler
Vagadia Yash
all rounder
Coughlin Paul
all rounder
van Beek Logan
bowler
Green Chris
bowler