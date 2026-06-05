Squads Yorkshire vs Lancashire T20 T20 Blast 05.06.2026

T20

Headingley

YOR
YOR

213

LAN
LAN

107

Playing

YOR
YOR
LAN
LAN
First TeamSecond Team
Lyth Adam

batsman

Bairstow Jonny

wicket keeper

Hurst Matthew

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Ali Moeen

all rounder

Moores Joe

no information yet

Singh Harry

all rounder

Ashraf Faheem

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Ali Hasan

bowler

Aspinwall Tom

all rounder

Bess Dom

bowler

Chohan Jafer

all rounder

Wood Luke

bowler

Bench

YOR
YOR
LAN
LAN
First TeamSecond Team
Hill George

all rounder

Vagadia Yash

all rounder

Coughlin Paul

all rounder