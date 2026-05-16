Squads Cyprus vs France T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 16.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Waqar
no information yet
Ahmadzai Abdurrahman
bowler
Bam Ashish
wicket keeper
Brathwaite Ruel
no information yet
Ali Virk
no information yet
Gunasekara Mangala
all rounder
Amjad Noman
all rounder
Mazumder Roman
batsman
Arab Nasibullah
no information yet
Reddy Alavala Subba
batsman
Jackson Hevit Alodin
wicket keeper
Sandhu Lovedeep Singh
all rounder
Kamran Ahmadzai
all rounder
Senn Adam
no information yet
Khan Usman
all rounder
Senn Alexander
no information yet
Mckeon Gustav
batsman
Shahi Arjun
bowler
Naseri Rahimgul
no information yet
Singh Karanvir
bowler
Rafah Muhammad
bowler
Singh Taranjit
bowler
Roberts Christian
no information yet
Siriwardena R
no information yet
Sher Zada
batsman
Tharanga Sachitra
bowler
Zahiri Zaheer
no information yet