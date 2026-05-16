Squads Cyprus vs France T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 16.05.2026

T20i

CYP
CYP

115

FRA
FRA

119

Playing

CYP
CYP
FRA
FRA

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

CYP
CYP
FRA
FRA
First TeamSecond Team
Ali Waqar

no information yet

Bam Ashish

wicket keeper

Brathwaite Ruel

no information yet

Ali Virk

no information yet

Amjad Noman

all rounder

Arab Nasibullah

no information yet

Kamran Ahmadzai

all rounder

Senn Adam

no information yet

Khan Usman

all rounder

Senn Alexander

no information yet

Naseri Rahimgul

no information yet

Roberts Christian

no information yet

Siriwardena R

no information yet

Sher Zada

batsman

Zahiri Zaheer

no information yet