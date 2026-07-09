Squads Estonia vs Norway T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 09.07.2026

T20i

EST
EST

105

NOR
NOR

109

Playing

EST
EST
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Gooch Steffan

wicket keeper

Khan Habib

all rounder

Sahak Wahidullah

all rounder

Aggarwal Harri

no information yet

Ahmed Khizer

wicket keeper

Amjad Arslan

all rounder

Panwar Aditya

all rounder

Mushtaque Qamar

all rounder

Pattenden Henri

no information yet

Ravi Vinay

all rounder

Sekaran Rudesh

no information yet

Ghari Farmanullah

no information yet

Bench

EST
EST
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Aggarwal Rohan

no information yet