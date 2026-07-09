Squads Estonia vs Norway T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 09.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Gooch Steffan
wicket keeper
Ghauri Walid
batsman
Khan Habib
all rounder
Sahak Wahidullah
all rounder
Aggarwal Harri
no information yet
Ahmed Khizer
wicket keeper
Masud Bilal
bowler
Abeyrathna Kuruge Darshana
wicket keeper
Amjad Arslan
all rounder
Shinwari Ahmadullah
all rounder
Ali Zeeshan
batsman
Raza Faisal
batsman
Panwar Aditya
all rounder
Sahak Muhammad Sher
all rounder
Chauhan Sahil
batsman
Mushtaque Qamar
all rounder
Pattenden Henri
no information yet
Ravi Vinay
all rounder
Sekaran Rudesh
no information yet
Ghari Farmanullah
no information yet
Shuvo Ashraful
bowler
Rahimi Mohammad Ibrahim
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Aggarwal Rohan
no information yet
Akram Chaudhary Usman
bowler
Paul Aditya Savio
batsman
Butt Muhammad
bowler
Vislapuu Kalle
bowler
Islam Mohammad Saif-Ul
all rounder