Squads Germany vs Czechia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 14.08.2026

T20i

GER
GER
CZE
CZE

Playing

GER
GER
CZE
CZE

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

GER
GER
CZE
CZE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet