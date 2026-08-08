Match details Luxembourg vs Bulgaria T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 20.08.2026

T20i

LUX
LUX
BUL
BUL

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 2026
Date:Friday, August 14, 2026 - Friday, August 21, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, August 20, 2026 08:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Luxembourg Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Bulgaria Squad

PlayersAhmadhel Agagyul, Chughtai Zeerak, Dowling Anthony, Duff Oscar, Gogev Milen, Hussain Firas, Mishra Prakash, Nikolov Dimo Krasimirov, Raja Danyal, Rasool Ali, Rasool Omar, Singh Gagandeep, Yousuf Huzaif, Zaroo Isa
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet