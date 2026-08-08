Squads Luxembourg vs Bulgaria T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 20.08.2026

T20i

LUX
LUX
BUL
BUL

Playing

LUX
LUX
BUL
BUL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

LUX
LUX
BUL
BUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet