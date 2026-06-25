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H2h India vs Bangladesh T20i ICC T20 World Cup, Women 25.06.2026
Jun 25, 2026
T20i
Old Trafford Cricket Ground, Manchester
01:30
PM
IND
139
BAN
136
Results
Highlights
Match Details
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Squads
H2H
Points Table
India vs Bangladesh
Oct 26, 2025
Odi, World Cup, Women
Dr DY Patil Sports Academy
India
57
Bangladesh
119