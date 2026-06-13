ICC T20 World Cup, Women
Scotland vs Ireland
ICC T20 World Cup, Women
Old Trafford Cricket Ground, Manchester
SCO
161
IRL
121
Australia vs South Africa
ICC T20 World Cup, Women
Old Trafford Cricket Ground, Manchester
AUS
172
RSA
107
South Africa vs India
ICC T20 World Cup, Women
Old Trafford Cricket Ground, Manchester
RSA
161
IND
158
India vs Bangladesh
ICC T20 World Cup, Women
Old Trafford Cricket Ground, Manchester
IND
139
BAN
136
Sri Lanka vs Scotland
ICC T20 World Cup, Women
Old Trafford Cricket Ground, Manchester
SRI
154
SCO
151