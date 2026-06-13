Old Trafford Cricket Ground Manchester England

Old Trafford Cricket Ground
Country:England
Country Code:ENG
City:Manchester
Map Coordinates:53.45653658118425, -2.286378577069531

Old Trafford Cricket Ground Schedule

ICC T20 World Cup, Women

ResultScotland vs Ireland

Scotland vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SCO

SCO

161

IRL

IRL

121

ResultAustralia vs South Africa

Australia vs South Africa

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

AUS

AUS

172

RSA

RSA

107

ResultSouth Africa vs India

South Africa vs India

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

RSA

RSA

161

IND

IND

158

ResultIndia vs Bangladesh

India vs Bangladesh

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

IND

IND

139

BAN

BAN

136

ResultSri Lanka vs Scotland

Sri Lanka vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SRI

SRI

154

SCO

SCO

151

T20 Series England vs India

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

ENG

ENG

191

IND

IND

190