Squads India vs Bangladesh T20i ICC T20 World Cup, Women 25.06.2026

T20iOld Trafford Cricket Ground, Manchester
IND
IND

139

BAN
BAN

136

Playing

IND
IND
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Dola Dilara Akter

wicket keeper

Sultana Joty Nigar

wicket keeper

Kaur Harmanpreet

all rounder

Ghosh Richa

wicket keeper

Akter Shorna

all rounder

Sharma Deepti

all rounder

Moni Ritu

all rounder

Yadav Radha

all rounder

Bench

IND
IND
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Nehar Taj

no information yet

Rawat Prema

all rounder

Reddy Arundhati

all rounder