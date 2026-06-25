Squads India vs Bangladesh T20i ICC T20 World Cup, Women 25.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Mandhana Smriti
batsman
Dola Dilara Akter
wicket keeper
Verma Shefali
batsman
Ferdous Juairiya
bowler
Bhatia Yastika Harish
wicket keeper
Akhter Supta Sharmin
batsman
Rodrigues Jemimah
batsman
Sultana Joty Nigar
wicket keeper
Kaur Harmanpreet
all rounder
Mostari Sobhana
batsman
Ghosh Richa
wicket keeper
Akter Shorna
all rounder
Sharma Deepti
all rounder
Moni Ritu
all rounder
Yadav Radha
all rounder
Akter Nahida
bowler
Khan Rabeya
bowler
Sharma Nandani Shyam Sunder
batsman
Akter Marufa
bowler
Singh Renuka
bowler
Maghla Shanjida Akther
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Fulmali Bharati
batsman
Khatun Fahima
bowler
Gaud Kranti Munna
all rounder
Khatun Sultana
bowler
Patil Shreyanka Rajesh
all rounder
Nehar Taj
no information yet
Rawat Prema
all rounder
Trisha Fariha Islam
bowler
Reddy Arundhati
all rounder