Squads New Zealand vs Sri Lanka Test Test Series New Zealand vs Sri Lanka 11.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Blundell Tom
wicket keeper
Chandimal Dinesh
wicket keeper
Conway Devon
wicket keeper
de Silva Dhananjaya
all rounder
Henry Matt
bowler
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Kuggeleijn Scott
all rounder
Fernando Asitha
bowler
Latham Tom
wicket keeper
Fernando Oshada
batsman
Mitchell Daryl
all rounder
Fernando Vishwa
bowler
Nicholls Henry
batsman
Jayasuriya Prabath
bowler
Southee Tim
bowler
Karunaratne Chamika
all rounder
Tickner Blair
bowler
Karunaratne Dimuth
batsman
Williamson Kane
batsman
Kumara Lahiru
bowler
Young Will
batsman
Madushka Nishan
wicket keeper
Match has not started yet