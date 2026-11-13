Squads New Zealand vs Sri Lanka Test Test Series New Zealand vs Sri Lanka 11.02.2027

Test

NZ
NZ
SRI
SRI

Playing

NZ
NZ
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Blundell Tom

wicket keeper

Chandimal Dinesh

wicket keeper

Conway Devon

wicket keeper

Dickwella Niroshan

wicket keeper

Kuggeleijn Scott

all rounder

Latham Tom

wicket keeper

Mitchell Daryl

all rounder

Young Will

batsman

Madushka Nishan

wicket keeper

Bench

NZ
NZ
SRI
SRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet