Chandradasa Brahammana Ralalage Lahiru Sudesh Kumara

Chandradasa Brahammana Ralalage Lahiru Sudesh Kumara

bowler

Full name:Chandradasa Brahammana Ralalage Lahiru Sudesh Kumara
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm fast

Teams

2026 Teams

Galle Gallants

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches262626475751
Innings422625795550
Overs775.5177.390.41246.5369.3172.2
Balls------
Maidens10741182113
Runs29951141755468421241398
Wickets7434331358168
Avg40.4733.5522.8734.6926.2220.55
SR62.931.3216.4855.4127.3715.2
Eco3.866.428.323.755.748.11
BB733744
4w6001032
5w100100
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches262626475751
Innings36156642817
Not outs176328129
Runs8551103059538
Balls Faced2921141166517744
Avg4.475.663.338.475.934.75
SR29.144.7390.945.8653.6786.36
Fours14623875
Fifties000000
Sixies0101021
Highest13104471410
Hundreds000000

Chandradasa Brahammana Ralalage Lahiru Sudesh Kumara Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Lahiru Kumara News

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All the latest news about cricketer Lahiru Kumara is presented here especially for you, from his training plan to what he has achieved on the field in the last cricket matches played.

SA vs SL | Twitter reacts as Kagiso Rabada’s prized willow succumbs to Lahiru Kumara’s pace

SA vs SL | Twitter reacts as Kagiso Rabada’s prized willow succumbs to Lahiru Kumara’s pace

A batter's most cherished tool is their bat, and any damage can evoke a mix of emotions, either disappointment or a wry smile. The incident unfolded on the second day of the South Africa vs. Sri Lanka Test match when a thunderous short delivery from Lahiru Kumara shattered Kagiso Rabada’s bat.

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SA vs SL | Rickelton ton and Bavuma resilience keep game tightly balanced on Day 1 in Gqeberha

Lahiru Kumara04:14 PM, 05 December, 2024

WATCH, SA vs SL | Kumara bursts through Markram with corker to bring up 100 Test scalps in ecstatic fashion

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