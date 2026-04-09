Devon Philip Conway

Devon Philip Conway

wicket keeper

Full name:Devon Philip Conway
Nationality:New Zealand
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium
Date of Birth (Age):July 8, 1991 (31)
Zodiac Sign:Cancer
Height:175 cm
Hometown:Johannesburg, Gauteng Province, South Africa
Jersey Number:88
Batting Style:Left Handed Bat
Bowling Style:Right Handed Medium Pace
Social Media:Twitter, Instagram, Facebook

Teams

2026 Teams

Chennai Super Kings

Durban Super Giants

Islamabad United

Joburg Super Kings

New Zealand

Texas Super Kings

Wellington Firebirds

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches162241126105155
Innings0002598
Overs000104.221.217.1
Balls------
Maidens000500
Runs000467127141
Wickets000933
Avg00051.8842.3347
SR00069.5542.6634.33
Eco0004.475.958.21
BB000411
4w000000
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches162241126105155
Innings292138206101149
Not outs128241130
Runs14038741248865440135238
Balls Faced271910229671564946834041
Avg50.14641.647.5444.5844.01
SR51.5985.51129.0555.385.69129.62
Fours1771001191189399554
Fifties839412142
Sixies612325653127
Highest20013899327152105
Hundreds44022122

Devon Philip Conway Schedule & Results

Pakistan Super League

Indian Premier League

ResultChennai Super Kings vs Delhi Capitals

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

212

DC

DC

189

Test Series England vs. New Zealand

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

140

NZ

NZ

(19 ov.) 61/6

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

The Oval, London

ENG

ENG

NZ

NZ

(77 ov.) 291/7

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

NZ

NZ

(84 ov.) 361/4

Major League Cricket

ResultTexas Super Kings vs Seattle Orcas

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

221

SEA

SEA

220

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultWashington Freedom vs Texas Super Kings

Washington Freedom vs Texas Super Kings

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

187

TEX

TEX

185

ResultLos Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

175

TEX

TEX

173

UpcomingSeattle Orcas vs Texas Super Kings

Seattle Orcas vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

TEX

TEX

UpcomingTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

WAS

WAS

UpcomingTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

LOS

LOS

Devon Conway News

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It will take you a few minutes to get to know Devon Conway as we have gathered all the latest news about him, what matches he is planning to play in, what helps him to set records on the cricket field.

Twitter Reacts as New Zealand Defeat South Africa to Level T20I Series

Twitter Reacts as New Zealand Defeat South Africa to Level T20I Series

The T20I series between New Zealand and South Africa gets more intense now. New Zealand made a tremendous comeback after winning the 2nd T20I by 68 runs. The series is now leveled at 1-1, with both teams eager to win the next game.

Devon Conway01:23 PM, 17 March, 2026

AI Simulation, NZ vs SA | Conway anchors steady chase as New Zealand level T20I series

Devon Conway04:35 PM, 13 March, 2026

AI Simulation, NZ vs SA | Neesham powers late surge as New Zealand chase down South Africa at Bay Oval

Devon Conway11:24 PM, 25 January, 2026

NZ tour of India | Twitter in splits as Santner and Conway funnily check Abhishek’s bat after six-hitting spree

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