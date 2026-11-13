Match details New Zealand vs Sri Lanka Test Test Series New Zealand vs Sri Lanka 11.02.2027
Match Info
|Match:
|Test Series New Zealand vs Sri Lanka 2027
|Date:
|Wednesday, February 03, 2027 - Tuesday, February 16, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, February 11, 2027 10:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
New Zealand Squad
|Players
|Blundell Tom, Conway Devon, Henry Matt, Kuggeleijn Scott, Latham Tom, Mitchell Daryl, Nicholls Henry, Southee Tim, Tickner Blair, Williamson Kane, Young Will
|Bench
|no information yet
Sri Lanka Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet