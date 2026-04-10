Muthuthanthrige Vishwa Thilina Fernando

Muthuthanthrige Vishwa Thilina Fernando

bowler

Full name:Muthuthanthrige Vishwa Thilina Fernando
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm fast medium

Teams

2026 Teams

Sri Lanka

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches20811015225
Innings33811675025
Overs507.049.32.02189.1353.463.3
Balls------
Maidens6240310190
Runs18693371681882062482
Wickets50502706524
Avg37.3867.4030.3231.7220.08
SR60.8459.4048.6432.6415.87
Eco3.686.883.745.837.59
BB810943
4w3001110
5w1001000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches20811015225
Innings2781121304
Not outs146054200
Runs10630265111311
Balls Faced383612180131817
Avg8.151529.7111.32.75
SR27.6749.1810036.1435.5364.7
Fours11307591
Fifties000000
Sixies1001110
Highest387241187
Hundreds000000

Muthuthanthrige Vishwa Thilina Fernando Schedule & Results

County Championship

Vishwa Fernando News

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We invite you to find out all the latest information about cricketer Vishwa Fernando, how he trains, which cricket matches he has already participated in, and which ones he plans to participate in.

SA vs SL | Twitter reacts to Stubbs' T20 innovation in whites results in flying timber courtesy of Vishwa Fernando

SA vs SL | Twitter reacts to Stubbs' T20 innovation in whites results in flying timber courtesy of Vishwa Fernando

It is human nature to be complacent and try out experiments when you accomplish a milestone. Similarly, Tristan Stubbs lost his concentration after his intent to T20 style play brought down curtains on him as Vishwa Fernando sent his leg stump flying in the second session of the third day.

Vishwa Fernando02:38 PM, 29 November, 2024

‌SA vs SL | Twitter empathizes as Vishwa drops to his knees after Mathews slip blunder saves Stubbs

Vishwa Fernando11:02 AM, 25 September, 2024

Nishan Peiris earns maiden call-up as Vishwa Fernando ruled out of New Zealand Tests

Vishwa Fernando07:03 PM, 22 August, 2024

ENG vs SL | Twitter in awe as Asitha blows kiss after dismantling Pope's stumps with perfect peach

Vishwa Fernando03:49 PM, 22 February, 2019

Video | Vishwa Fernando left red-faced after premature wicket celebration

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