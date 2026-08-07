Abhishek R Pandey

Abhishek R Pandey

bowler

Full name:Abhishek R Pandey
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Kanpur Superstar

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches12
Innings01
Overs01.0
Balls--
Maidens00
Runs09
Wickets00
Avg00
SR00
Eco09
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches12
Innings11
Not outs00
Runs81
Balls Faced102
Avg81
SR8050
Fours10
Fifties00
Sixies00
Highest81
Hundreds00

Abhishek R Pandey Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Khanna, Shubh

Khanna, Shubh

Pandey, Vishal

Pandey, Vishal

Sharma, Kushagra

Sharma, Kushagra

Tomar, Sandeep Kumar

Tomar, Sandeep Kumar

Chaudhary, Prashant

Chaudhary, Prashant

Singh, Satnam

Singh, Satnam

Yadav, Ansh

Yadav, Ansh

Vivek

Vivek

Kumar, Ajay

Kumar, Ajay

Singh, Adarsh

Singh, Adarsh