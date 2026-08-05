Arun Bala Yoghi

Tamil Nadu Premier League
Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings
Tamil Nadu Premier League
CHEG
NEL
Nellai Royal Kings vs Dindigul Dragons
Tamil Nadu Premier League
NEL
DID
Tiruppur Tamizhans vs Nellai Royal Kings
Tamil Nadu Premier League
TIR
NEL
Nellai Royal Kings vs Ruby Trichy Warriors
Tamil Nadu Premier League
NEL
RTW
Lyca Kovai Kings vs Nellai Royal Kings
Tamil Nadu Premier League
LKK
NEL
Nellai Royal Kings vs Salem Spartans
Tamil Nadu Premier League
NEL
SAL
Nellai Royal Kings vs Madurai Panthers
Tamil Nadu Premier League
NEL
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