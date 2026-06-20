Belur Ravi Sharath

Belur Ravi Sharath

wicket keeper

Full name:Belur Ravi Sharath
Nationality:India
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Gulbarga Mystics

Karnataka

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches203523
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches203523
Innings272420
Not outs122
Runs616701276
Balls Faced968707248
Avg23.6931.8615.33
SR63.6399.15111.29
Fours918827
Fifties341
Sixies288
Highest1039050
Hundreds100

Belur Ravi Sharath Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Aqib Jawad, Mohammed

Aqib Jawad, Mohammed

Reddy, Monish Mallikarjuna

Reddy, Monish Mallikarjuna

Prajwal, Aadarsh

Prajwal, Aadarsh

Acharya, Jeswanth

Acharya, Jeswanth

Sankaran, Smaran Ravichandran

Sankaran, Smaran Ravichandran

Patil, Rohan

Patil, Rohan

Koushik, V

Koushik, V

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish

Sisodia, Luvnith

Sisodia, Luvnith

Joshi, Aniruddha

Joshi, Aniruddha