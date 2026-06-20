Belur Ravi Sharath

T20 Maharaja Trophy
Bengaluru Blasters vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
BBL
202
GUL
201
Gulbarga Mystics vs Coastal Kings Mangaluru
T20 Maharaja Trophy
GUL
177
COA
181
Gulbarga Mystics vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
GUL
232
SHI
137
Hubli Tigers vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
HUT
119
GUL
120
Mysore Warriors vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
MYW
155
GUL
156
Shivamogga Yodhas vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
SHI
180
GUL
126
Gulbarga Mystics vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
GUL
196
MYW
197
Gulbarga Mystics vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
GUL
BBL
Coastal Kings Mangaluru vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
COA
GUL