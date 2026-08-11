Squads Namibia vs Zimbabwe T20i T20 Namibia Tri-Series 31.08.2026

T20i

NAM
NAM
ZIM
ZIM

Playing

NAM
NAM
ZIM
ZIM
First TeamSecond Team
Balt Jan

batsman

Brassell Jack Thomas

no information yet

Davin Niko

batsman

Fouche Shaun

all rounder

Green Zane

wicket keeper

Kotze JP

wicket keeper

Smit JJ

all rounder

Bench

NAM
NAM
ZIM
ZIM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet