Match details Namibia vs Zimbabwe T20i T20 Namibia Tri-Series 03.09.2026
Match Info
|Match:
|T20 Namibia Tri-Series 2026, Tournament 2
|Date:
|Friday, August 28, 2026 - Sunday, September 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, September 03, 2026 12:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Namibia Squad
Zimbabwe Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet