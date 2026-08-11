Squads Namibia vs South Africa T20i T20 Namibia Tri-Series 04.09.2026

T20i

NAM
NAM
SA
SA

Playing

NAM
NAM
SA
SA
First TeamSecond Team
Balt Jan

batsman

Brassell Jack Thomas

no information yet

Davin Niko

batsman

Fouche Shaun

all rounder

Green Zane

wicket keeper

Kotze JP

wicket keeper

Smit JJ

all rounder

Bench

NAM
NAM
SA
SA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet