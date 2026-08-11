Squads Namibia vs South Africa T20i T20 Namibia Tri-Series 28.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Balt Jan
batsman
Blignaut Peter-Daniel
all rounder
Brassell Jack Thomas
no information yet
Davin Niko
batsman
de Villiers Jan-Izak
bowler
Erasmus Gerhard
batsman
Fouche Shaun
all rounder
Frylinck Jan Nicolaas
all rounder
Green Zane
wicket keeper
Kotze JP
wicket keeper
Kruger Malan
batsman
Leicher Dylan
bowler
Loftie-Eaton Nicol
all rounder
Lungameni Tangeni
bowler
Scholtz Bernard Martinus
batsman
Shikongo Ben
bowler
Smit JJ
all rounder
Trumpelmann Ruben
bowler
Van Lingen Michael
all rounder
Match has not started yet