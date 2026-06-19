Bernard Martinus Scholtz

Bernard Martinus Scholtz

batsman

Full name:Bernard Martinus Scholtz
Nationality:Namibia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Namibia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches4139102157121
Innings4139143150114
Overs346.5130.42233.41128.3377.5
Balls-----
Maidens400361813
Runs1181767779545502357
Wickets5643235169126
Avg21.0817.8333.1726.9218.7
SR37.1618.2357.0240.0617.99
Eco3.45.863.484.036.23
BB541354
4w11944
5w101510
10w00200

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches4139102157121
Innings23101709039
Not outs118543324
Runs176231363556136
Balls Faced293393712982167
Avg14.6611.511.759.759.06
SR60.0658.9736.7156.6181.43
Fours101175345
Fifties00300
Sixies20483
Highest306633025
Hundreds00000

Bernard Martinus Scholtz Schedule & Results

Another Players

Brassell, Jack Thomas

Brassell, Jack Thomas

Cock, Divan la

Cock, Divan la

Lita, Addo

Lita, Addo

Davin, Niko

Davin, Niko

Shikongo, Ben

Shikongo, Ben

Brussell, Jack

Brussell, Jack

Kotze, JP

Kotze, JP

Julius, Joshuan

Julius, Joshuan

Mutumbe, Mika

Mutumbe, Mika

Ya France, Pikky

Ya France, Pikky