T20 Namibia Tri-Series
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
batsman
|Full name:
|Bernard Martinus Scholtz
|Nationality:
|Namibia
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|slow left arm orthodox
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|41
|39
|102
|157
|121
|Innings
|41
|39
|143
|150
|114
|Overs
|346.5
|130.4
|2233.4
|1128.3
|377.5
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|40
|0
|361
|81
|3
|Runs
|1181
|767
|7795
|4550
|2357
|Wickets
|56
|43
|235
|169
|126
|Avg
|21.08
|17.83
|33.17
|26.92
|18.7
|SR
|37.16
|18.23
|57.02
|40.06
|17.99
|Eco
|3.4
|5.86
|3.48
|4.03
|6.23
|BB
|5
|4
|13
|5
|4
|4w
|1
|1
|9
|4
|4
|5w
|1
|0
|15
|1
|0
|10w
|0
|0
|2
|0
|0
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|41
|39
|102
|157
|121
|Innings
|23
|10
|170
|90
|39
|Not outs
|11
|8
|54
|33
|24
|Runs
|176
|23
|1363
|556
|136
|Balls Faced
|293
|39
|3712
|982
|167
|Avg
|14.66
|11.5
|11.75
|9.75
|9.06
|SR
|60.06
|58.97
|36.71
|56.61
|81.43
|Fours
|10
|1
|175
|34
|5
|Fifties
|0
|0
|3
|0
|0
|Sixies
|2
|0
|4
|8
|3
|Highest
|30
|6
|63
|30
|25
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG