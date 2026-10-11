Ranji Trophy
Jammu And Kashmir vs Madhya Pradesh
Ranji Trophy
Sher-i-Kashmir Stadium in Srinagar
JAK
MAP
Puducherry vs Madhya Pradesh
Ranji Trophy
PUD
MAP
Madhya Pradesh vs Bihar
Ranji Trophy
MAP
BIH
Vidarbha vs Madhya Pradesh
Ranji Trophy
VID
MAP
batsman
|Full name:
|Chanchal Rathore
|Nationality:
|India
|League
|T20
|Matches
|6
|Innings
|0
|Overs
|0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|0
|Wickets
|0
|Avg
|0
|SR
|0
|Eco
|0
|BB
|0
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20
|Matches
|6
|Innings
|5
|Not outs
|0
|Runs
|59
|Balls Faced
|74
|Avg
|11.8
|SR
|79.72
|Fours
|5
|Fifties
|0
|Sixies
|3
|Highest
|33
|Hundreds
|0
Ranji Trophy
Sher-i-Kashmir Stadium in Srinagar
JAK
MAP
Ranji Trophy
PUD
MAP
Ranji Trophy
MAP
BIH
Ranji Trophy
VID
MAP