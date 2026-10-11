Chanchal Rathore

Chanchal Rathore

batsman

Full name:Chanchal Rathore
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Madhya Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches6
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches6
Innings5
Not outs0
Runs59
Balls Faced74
Avg11.8
SR79.72
Fours5
Fifties0
Sixies3
Highest33
Hundreds0

Chanchal Rathore Schedule & Results

Ranji Trophy

UpcomingJammu And Kashmir vs Madhya Pradesh

Jammu And Kashmir vs Madhya Pradesh

Ranji Trophy

Sher-i-Kashmir Stadium in Srinagar

JAK

JAK

MAP

MAP

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