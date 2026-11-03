Squads Baroda vs Madhya Pradesh First class Ranji Trophy 01.02.2027

First class

BAR
BAR
MAP
MAP

Playing

BAR
BAR
MAP
MAP
First TeamSecond Team
Chavda Aryan Nitesh

no information yet

Dubey Yash

batsman

Hooda Deepak

all rounder

Limbani Raj

no information yet

Moliya Priyanshu

all rounder

More Akshay

wicket keeper

Kewat Roshan

no information yet

Patel Mitesh

wicket keeper

Kumar Shivang

no information yet

Mahajan Atharv

no information yet

Mantri Himanshu

wicket keeper

Sheth Atit

all rounder

Pandey Aryan Anand

no information yet

Solanki Manan

no information yet

Purohit Saksham

no information yet

Bench

BAR
BAR
MAP
MAP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet