Squads Baroda vs Madhya Pradesh First class Ranji Trophy 01.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bhatt Bhargav
bowler
Agarwal Anubhav Santosh
all rounder
Chavda Aryan Nitesh
no information yet
Dubey Yash
batsman
Hooda Deepak
all rounder
Gawli Harsh Prakas
all rounder
Limbani Raj
no information yet
Jain Saransh
bowler
Moliya Priyanshu
all rounder
Kartikeya Kumar
batsman
More Akshay
wicket keeper
Kewat Roshan
no information yet
Patel Dhruv
bowler
Khan Avesh
bowler
Patel Mitesh
wicket keeper
Khan Mohd Arshad
bowler
Pithiya Mahesh
batsman
Kiran Ravi
bowler
Rawat Shashwat
batsman
Kumar Shivang
no information yet
Salam Rasikh
bowler
Mahajan Atharv
no information yet
Sharma Shivalik
batsman
Mantri Himanshu
wicket keeper
Sheth Atit
all rounder
Pandey Aryan Anand
no information yet
Solanki Manan
no information yet
Patidar Rajat
batsman
Toksiya Lakshit
bowler
Purohit Saksham
no information yet
Match has not started yet