Squads Madhya Pradesh vs Goa First class Ranji Trophy 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Anubhav Santosh
all rounder
Alemao Felix Bernado
bowler
Dubey Yash
batsman
Bhujbal Shivendra
no information yet
Gawli Harsh Prakas
all rounder
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Jain Saransh
bowler
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Kartikeya Kumar
batsman
Kasvankar Yash
no information yet
Kewat Roshan
no information yet
Kauthankar Snehal Suhas
batsman
Khan Avesh
bowler
Khutkar Manthan
bowler
Khan Mohd Arshad
bowler
Koushik V
bowler
Kiran Ravi
bowler
Naik Ruthvik
bowler
Kumar Shivang
no information yet
Pandrekar Amulaya Govind
bowler
Mahajan Atharv
no information yet
Prabhudessai Suyash
batsman
Mantri Himanshu
wicket keeper
Redkar Mohit Sandeep
all rounder
Pandey Aryan Anand
no information yet
Tari Shubham
no information yet
Patidar Rajat
batsman
Tejrana Abhinav
no information yet
Purohit Saksham
no information yet
Wagha Misal Darshan
all rounder
Rathore Chanchal
batsman
Yadav Lalit
all rounder
Sen Kuldeep
bowler
Sharma Akshay
no information yet
Sharma Shubham
batsman
Shinde Himanshu
no information yet
Match has not started yet