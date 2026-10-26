Squads Madhya Pradesh vs Goa First class Ranji Trophy 24.01.2027

First class

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GOA
GOA

Playing

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GOA
GOA
First TeamSecond Team
Dubey Yash

batsman

Bhujbal Shivendra

no information yet

Kasvankar Yash

no information yet

Kewat Roshan

no information yet

Koushik V

bowler

Kumar Shivang

no information yet

Mahajan Atharv

no information yet

Mantri Himanshu

wicket keeper

Pandey Aryan Anand

no information yet

Tari Shubham

no information yet

Tejrana Abhinav

no information yet

Purohit Saksham

no information yet

Yadav Lalit

all rounder

Sharma Akshay

no information yet

Shinde Himanshu

no information yet

Bench

MAP
MAP
GOA
GOA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet