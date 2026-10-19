Squads Madhya Pradesh vs Uttar Pradesh First class Ranji Trophy 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Anubhav Santosh
all rounder
Ansari Zeeshan
bowler
Dubey Yash
batsman
Chaudhary Vansh
no information yet
Gawli Harsh Prakas
all rounder
Dayal Yash
bowler
Jain Saransh
bowler
Garg Priyam K
batsman
Kartikeya Kumar
batsman
Goswami Abhishek
batsman
Kewat Roshan
no information yet
Jaiswal Kartikeya Vivek
batsman
Khan Avesh
bowler
Juyal Aryan
wicket keeper
Khan Mohd Arshad
bowler
Kaushik Madhav
batsman
Kiran Ravi
bowler
Sharma Aditya
bowler
Kumar Shivang
no information yet
Sharma Karan
all rounder
Mahajan Atharv
no information yet
Singh Abhinandan
no information yet
Mantri Himanshu
wicket keeper
Singh Adarsh
no information yet
Pandey Aryan Anand
no information yet
Singh Rinku
batsman
Patidar Rajat
batsman
Tyagi Kartik
bowler
Rathore Chanchal
batsman
Tyagi Kunal
bowler
Sen Kuldeep
bowler
Veer Prashant
all rounder
Sharma Akshay
no information yet
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Sharma Shubham
batsman
Yadav Siddharth Sarvan
batsman
Shinde Himanshu
no information yet
Match has not started yet