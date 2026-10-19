Squads Madhya Pradesh vs Uttar Pradesh First class Ranji Trophy 17.01.2027

First class

MAP
MAP
UTP
UTP

Playing

MAP
MAP
UTP
UTP
First TeamSecond Team
Dubey Yash

batsman

Chaudhary Vansh

no information yet

Kewat Roshan

no information yet

Juyal Aryan

wicket keeper

Kumar Shivang

no information yet

Sharma Karan

all rounder

Mahajan Atharv

no information yet

Singh Abhinandan

no information yet

Mantri Himanshu

wicket keeper

Singh Adarsh

no information yet

Pandey Aryan Anand

no information yet

Veer Prashant

all rounder

Sharma Akshay

no information yet

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Shinde Himanshu

no information yet

Bench

MAP
MAP
UTP
UTP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet