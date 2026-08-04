Chandragiri Venkata Achyuth

Tamil Nadu Premier League
Tiruppur Tamizhans vs Dindigul Dragons
Tamil Nadu Premier League
TIR
107
DID
111
Chepauk Super Gillies vs Tiruppur Tamizhans
Tamil Nadu Premier League
CHEG
TIR
Tiruppur Tamizhans vs Nellai Royal Kings
Tamil Nadu Premier League
TIR
NEL
Lyca Kovai Kings vs Tiruppur Tamizhans
Tamil Nadu Premier League
LKK
TIR
Ruby Trichy Warriors vs Tiruppur Tamizhans
Tamil Nadu Premier League
RTW
TIR
Madurai Panthers vs Tiruppur Tamizhans
Tamil Nadu Premier League
MAP
TIR
Tiruppur Tamizhans vs Salem Spartans
Tamil Nadu Premier League
TIR
SAL