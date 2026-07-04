Mozambique Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Mozambique

Mangue, Alda

Mozambique

Duvane, Raquel

Mozambique

Duvane, Dalciesia

Mozambique

Zavala, Fernanda Arlinda

Mozambique

Mundundo, Amelia

Mozambique

Moiane, Abelina Antonio

Mozambique

Mazumba, Regina

Mozambique

Cuinica, Palmira

Mozambique

Magaia, Cristina Fernando

Mozambique

Salomao, Angelica Filipe Chadreque

Mozambique

Chuma, Isabel Cristina

Mozambique

Matsolo, Olga Arnaldo

Mozambique

Couana, Damiao

Mozambique

Huo, Joao

Mozambique

Carava, Frederico

Mozambique

Emilio, Last

Mozambique

Simango, Lourenco

Mozambique

Bulele, Jose

Mozambique

Cossa, Filipe

Mozambique

Matsinhe, Zefanias Emilio

Mozambique

Navicha, Agostinho

Mozambique

Macome, Dario Vasco

Mozambique

Chuvale, Armando Tomas

Mozambique

Salomone, Lourenco

Mozambique

Tembo, Viera

Mozambique

Laice, Antonio Augusto

Mozambique

Azine, Eugenio Ibraimo

Mozambique

Algi, Manussur Alexandre

Mozambique

Bucuane, Wisley

Mozambique

Mangue, Alda Luis

Mozambique

Chipanga, Laura

Mozambique

Machava, Ilza Artur

Mozambique

Mondlane, Olga

Mozambique

Murrure, Yudney

Mozambique

Haiong, Rosalia

Mozambique