Sierra Leone Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Sierra Leone

Kamara, Ibrahim

Sierra Leone

Bangura, John

Sierra Leone

Turay, Alusine

Sierra Leone

Coker, Raymond

Sierra Leone

Kamara, Emma

Sierra Leone

Fillie, Alice

Sierra Leone

Conteh, Fatu

Sierra Leone

Turay, Ramatu

Sierra Leone

Sawanneh, Hassanatu

Sierra Leone

Quee, Isha

Sierra Leone

Parkinson, Fatmata

Sierra Leone

Kowa, Jannet

Sierra Leone

Koroma, Isatu

Sierra Leone

Kamara, Zainab Aminata

Sierra Leone

Kamara, Ann Marie

Sierra Leone

Kamara, Abu

Sierra leone

Lamin, Lansana

Sierra leone

Gbla, Abass

Sierra leone

Kainessie, Aruna

Sierra leone

Komba, Ishmael

Sierra leone

Kpaka, Miniru

Sierra leone

Jalloh, Yegbeh

Sierra leone

Bah, Chernoh

Sierra leone

Williams, Solomon

Sierra leone

Conteh, Samuel

Sierra leone

Ngegba, George Edward

Sierra leone

Coker, Ramond

Sierra leone

Tommy, James

Sierra leone

Pessima, Fatu

Sierra leone

Pratt, Patricia

Sierra leone

Kamara, Aminata

Sierra leone

Bull, Linda

Sierra leone

Bangura, Isha

Sierra leone

Sawaneh, Hassanatu

Sierra leone

Turay, Mohamed

Sierra leone