Solomon Williams

Solomon Williams

bowler

Full name:Solomon Williams
Nationality:Sierra leone

Teams

2026 Teams

Sierra Leone

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1111
Innings1111
Overs32.032.0
Balls--
Maidens22
Runs168168
Wickets77
Avg2424
SR27.4227.42
Eco5.255.25
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1111
Innings77
Not outs55
Runs3333
Balls Faced4242
Avg16.516.5
SR78.5778.57
Fours33
Fifties00
Sixies00
Highest2222
Hundreds00

Solomon Williams Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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