Abass Gbla

Abass Gbla

bowler

Full name:Abass Gbla
Nationality:Sierra leone

Teams

2026 Teams

Sierra Leone

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1515
Innings1010
Overs26.226.2
Balls--
Maidens00
Runs166166
Wickets1616
Avg10.3710.37
SR9.879.87
Eco6.36.3
BB55
4w11
5w11
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1515
Innings1212
Not outs11
Runs8888
Balls Faced9999
Avg88
SR88.8888.88
Fours77
Fifties00
Sixies33
Highest2929
Hundreds00

Abass Gbla Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

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