Ramond Coker

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
Botswana vs Sierra Leone
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
BOT
166
SIE
96
Cameroon vs Sierra Leone
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
CAM
67
SIE
64
Kenya vs Sierra Leone
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
KEN
135
SIE
97
Sierra Leone vs Rwanda
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
SIE
88
RWA
89
Sierra Leone vs Ivory Coast
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
SIE
54
IVO
53
Mali vs Sierra Leone
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
MAL
SIE
99