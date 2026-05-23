John Bangura

John Bangura

wicket keeper

Full name:John Bangura
Nationality:Sierra Leone

Teams

2026 Teams

Sierra Leone

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1717
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1717
Innings1414
Not outs11
Runs208208
Balls Faced281281
Avg1616
SR74.0274.02
Fours2121
Fifties00
Sixies33
Highest4646
Hundreds00

John Bangura Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

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Kamara, Ibrahim

Kamara, Ibrahim

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Sesay, George

Tommy, James

Tommy, James

Lamin, Lansana

Lamin, Lansana

Williams, Solomon

Williams, Solomon

Ngegba, George Edward

Ngegba, George Edward

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Kamara, Abu

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Bah, Chernoh

Komba, Ishmael

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