Abu Bakarr Kamara

Abu Bakarr Kamara

batsman

Full name:Abu Bakarr Kamara
Nationality:Sierra leone
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Sierra Leone

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches99
Innings44
Overs7.07.0
Balls--
Maidens00
Runs4343
Wickets22
Avg21.521.5
SR2121
Eco6.146.14
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches99
Innings77
Not outs22
Runs4747
Balls Faced7070
Avg9.49.4
SR67.1467.14
Fours22
Fifties00
Sixies00
Highest1010
Hundreds00

Abu Bakarr Kamara Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

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