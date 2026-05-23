Samuel Conteh

Samuel Conteh

all rounder

Full name:Samuel Conteh
Nationality:Sierra leone

Teams

2026 Teams

Sierra Leone

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1616
Innings1414
Overs43.043.0
Balls--
Maidens00
Runs222222
Wickets2121
Avg10.5710.57
SR12.2812.28
Eco5.165.16
BB55
4w11
5w11
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1616
Innings1313
Not outs00
Runs104104
Balls Faced169169
Avg88
SR61.5361.53
Fours88
Fifties00
Sixies00
Highest3434
Hundreds00

Samuel Conteh Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Turay, Alusine

Turay, Alusine

Bangura, John

Bangura, John

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Kamara, Ibrahim

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Sesay, George

Tommy, James

Tommy, James

Lamin, Lansana

Lamin, Lansana

Williams, Solomon

Williams, Solomon

Ngegba, George Edward

Ngegba, George Edward

Kamara, Abu

Kamara, Abu

Bah, Chernoh

Bah, Chernoh