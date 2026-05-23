Lansana Lamin

Lansana Lamin

batsman

Full name:Lansana Lamin
Nationality:Sierra leone

Teams

2026 Teams

Sierra Leone

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1717
Innings11
Overs1.01.0
Balls--
Maidens00
Runs1111
Wickets00
Avg00
SR00
Eco1111
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1717
Innings1616
Not outs66
Runs251251
Balls Faced276276
Avg25.125.1
SR90.9490.94
Fours1717
Fifties00
Sixies88
Highest3636
Hundreds00

Lansana Lamin Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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