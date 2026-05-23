Alusine Turay

Alusine Turay

batsman

Full name:Alusine Turay
Nationality:Sierra Leone

Teams

2026 Teams

Sierra Leone

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches44
Innings11
Overs4.04.0
Balls--
Maidens00
Runs2424
Wickets22
Avg1212
SR1212
Eco66
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches44
Innings44
Not outs11
Runs7373
Balls Faced4646
Avg24.3324.33
SR158.69158.69
Fours1313
Fifties00
Sixies00
Highest3333
Hundreds00

Alusine Turay Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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