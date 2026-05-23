Chernoh Bah

Chernoh Bah

bowler

Full name:Chernoh Bah
Nationality:Sierra leone

Teams

2026 Teams

Sierra Leone

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches88
Innings66
Overs14.014.0
Balls--
Maidens00
Runs6868
Wickets22
Avg3434
SR4242
Eco4.854.85
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches88
Innings55
Not outs00
Runs2626
Balls Faced2525
Avg5.25.2
SR104104
Fours11
Fifties00
Sixies22
Highest1212
Hundreds00

Chernoh Bah Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

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