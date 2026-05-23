Yegbeh Jalloh

Yegbeh Jalloh

Full name:Yegbeh Jalloh
Nationality:Sierra leone
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Sierra Leone

Yegbeh Jalloh Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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