Ranji Trophy
Services vs Maharashtra
Ranji Trophy
Palam A Ground
SER
MAH
Services vs Bengal
Ranji Trophy
SER
BEN
Odisha vs Services
Ranji Trophy
ODI
SER
Delhi vs Services
Ranji Trophy
DEL
SER
wicket keeper
|Full name:
|Devender Lohchab
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|33
|16
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|33
|16
|Innings
|34
|31
|14
|Not outs
|0
|1
|4
|Runs
|677
|718
|176
|Balls Faced
|1555
|990
|184
|Avg
|19.91
|23.93
|17.6
|SR
|43.53
|72.52
|95.65
|Fours
|87
|76
|21
|Fifties
|4
|5
|0
|Sixies
|3
|7
|2
|Highest
|95
|81
|34
|Hundreds
|0
|0
|0
Ranji Trophy
Palam A Ground
SER
MAH
Ranji Trophy
SER
BEN
Ranji Trophy
ODI
SER
Ranji Trophy
DEL
SER