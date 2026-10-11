Devender Lohchab

Devender Lohchab

wicket keeper

Full name:Devender Lohchab
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Services

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches233316
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches233316
Innings343114
Not outs014
Runs677718176
Balls Faced1555990184
Avg19.9123.9317.6
SR43.5372.5295.65
Fours877621
Fifties450
Sixies372
Highest958134
Hundreds000

Devender Lohchab Schedule & Results

Ranji Trophy

ResultServices vs Maharashtra

Services vs Maharashtra

Ranji Trophy

Palam A Ground

SER

SER

MAH

MAH

Another Players

Sharma, Nakul

Sharma, Nakul

Singh, Lakhan

Singh, Lakhan

Sharma, Arjun

Sharma, Arjun

Yadav, Vikas

Yadav, Vikas

Narang, Pulkit

Narang, Pulkit

Dhankhar, Vineet

Dhankhar, Vineet

Rohilla, Shubham

Rohilla, Shubham

Rathee, Mohit

Rathee, Mohit

Singh, Sumit

Singh, Sumit

Paliwal, Rajat

Paliwal, Rajat