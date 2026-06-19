Dylan Otto Leicher

Dylan Otto Leicher

bowler

Full name:Dylan Otto Leicher
Nationality:Namibia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Namibia

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches235
Innings224
Overs5.08.09.0
Balls---
Maidens000
Runs455668
Wickets102
Avg45034
SR30027
Eco977.55
BB101
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches235
Innings031
Not outs000
Runs0573
Balls Faced0967
Avg0193
SR059.3742.85
Fours010
Fifties000
Sixies000
Highest0463
Hundreds000

Dylan Otto Leicher Schedule & Results

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