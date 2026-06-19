T20 Namibia Tri-Series
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
bowler
|Full name:
|Dylan Otto Leicher
|Nationality:
|Namibia
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|2
|3
|5
|Innings
|2
|2
|4
|Overs
|5.0
|8.0
|9.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|45
|56
|68
|Wickets
|1
|0
|2
|Avg
|45
|0
|34
|SR
|30
|0
|27
|Eco
|9
|7
|7.55
|BB
|1
|0
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|2
|3
|5
|Innings
|0
|3
|1
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|0
|57
|3
|Balls Faced
|0
|96
|7
|Avg
|0
|19
|3
|SR
|0
|59.37
|42.85
|Fours
|0
|1
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|0
|46
|3
|Hundreds
|0
|0
|0
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG