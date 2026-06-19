T20 Namibia Tri-Series
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
bowler
|Full name:
|Jan-Izak de Villiers
|Nationality:
|Namibia
|League
|Odi
|List a
|T20
|Matches
|2
|3
|3
|Innings
|2
|3
|3
|Overs
|9.3
|19.3
|9.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|66
|114
|83
|Wickets
|2
|3
|1
|Avg
|33
|38
|83
|SR
|28.5
|39
|54
|Eco
|6.94
|5.84
|9.22
|BB
|2
|2
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|Odi
|List a
|T20
|Matches
|2
|3
|3
|Innings
|1
|1
|1
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|0
|0
|6
|Balls Faced
|2
|2
|12
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|50
|Fours
|0
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|0
|0
|6
|Hundreds
|0
|0
|0
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