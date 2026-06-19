Jan-Izak de Villiers

Jan-Izak de Villiers

bowler

Full name:Jan-Izak de Villiers
Nationality:Namibia

Teams

2026 Teams

Namibia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiList aT20
Matches233
Innings233
Overs9.319.39.0
Balls---
Maidens000
Runs6611483
Wickets231
Avg333883
SR28.53954
Eco6.945.849.22
BB221
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiList aT20
Matches233
Innings111
Not outs001
Runs006
Balls Faced2212
Avg000
SR0050
Fours000
Fifties000
Sixies000
Highest006
Hundreds000

Jan-Izak de Villiers Schedule & Results

Another Players

Brassell, Jack Thomas

Brassell, Jack Thomas

Cock, Divan la

Cock, Divan la

Lita, Addo

Lita, Addo

Davin, Niko

Davin, Niko

Shikongo, Ben

Shikongo, Ben

Brussell, Jack

Brussell, Jack

Kotze, JP

Kotze, JP

Julius, Joshuan

Julius, Joshuan

Mutumbe, Mika

Mutumbe, Mika

Ya France, Pikky

Ya France, Pikky